В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за гололеда

Челябинские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Днем 1 февраля, ночью и днем 2 февраля в отдельных районах ожидается отложение изморози, гололеда и мокрого снега на проводах, местами сильное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 1 на 2 февраля ожидается температура воздуха -6, -11 градусов Цельсия, при прояснении до -16, а на крайнем западе до -2. Днем – от -3 до +2 градусов. Прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, утром туманы, на дорогах гололедица.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Органам власти и организациям рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести силы и средства в режим «повышенная готовность».