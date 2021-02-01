Лекарство для гемодиализных больных в Башкирию поставят за полцены

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии по итогам повторного аукциона 29 января заключило договор на поставку лекарства «Эпоэтин альфа» для гемодиализных больных с ООО «Ирвин» из Московской области менее чем за половину начальной цены (106,06 млн руб.) — за 49 млн руб. Согласно на сайте госзакупок, дисконт составляет 53,45 %. Второй участник аукциона, санкт-петербургское ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов», предложил исполнить контракт с дисконтом 52,95 % — за 49,9 млн руб.

22 января 2020 года состоялся первый аукцион, в котором также победило ООО «Ирвин». Компания, которая была единственным участником торгов, предложила исполнить контракт с дисконтом 0,5 % — за 105,53 млн руб. Тогда Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов пожаловался в УФАС по Башкирии. Заявитель указал в жалобе, что 17 декабря 2020 года предприятие не смогло подать предложение о цене контракта в личном кабинете из-за технической ошибки на сайте оператора электронной площадки. Жалоба была признана обоснованной, заказчику предписали отменить аукцион.

ООО «Ирвин», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2018 года в Люберцах. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Компания принадлежит (через ООО «Фармэко» и ООО «Артпол холдинг») Сергею и Артему Шматко. В 2019 году выручка компании составила 10,9 млрд руб., чистая прибыль — 73,79 млн руб. В 2020 году компания заключила 3,89 тыс. контрактов на общую сумму 17,37 млрд руб.

Майя Иванова