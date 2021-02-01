В Омской области СКР возбудил уголовное дело в отношении истязавшего детей мужчины

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбуждило уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в истязании несовершеннолетних (ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

В интернете опубликована видеозапись, на которой видно, как 45-летний подозреваемый в частном доме с силой кидает пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку на пол. Как установили следователи, запись сделала их мать. Мужчину задержали в Центральном округе Омска. По предварительной информации, «состояние здоровья детей не вызывает опасения». Подозреваемый признался в содеяном.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования и поручил провести необходимый комплекс «следственных действий для установления всех обстоятельств». Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила на своей странице в Instagram, что следит за ситуацией. «С регионом находимся на связи»,—написала она.

Екатерина Лукашевич