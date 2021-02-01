В Оренбуржье выявили минимум новых зараженных COVID-19 за последние три месяца

За последние сутки в Оренбургской области выявили 160 новых зараженных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным результатом с 14 октября прошлого года. Показатель снижается в течение недели. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 34 245. С начала пандемии в регионе умер 481 пациент с COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов