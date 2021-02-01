Суд приговорил Ливаду к четырем годам и десяти месяцам колонии

Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил основателя ГК «Фон» Анатолия Ливаду к четырем годам и десяти месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве.
Напомним, суд над господином Ливадой начался в апреле прошлого года. Потерпевшими по делу проходили свыше 1,3 тыс. человек, отдавшие в 2010-2016 годах деньги на строительство 13 многоквартирных домов, в том числе в комплексах «Симфония» и «МЧС», но не получившие жилье по договору. Общий ущерб составляет 2,5 млрд руб.
Ранее гособвинение запросило для основателя компании «ФОН» 4,5 года колонии общего режима.