В Уфе приостановлен конкурс по строительству Центра детской онкологии

ФАС России рассмотрит жалобу на открытый конкурс по отбору генподрядчика строительства Центра детской онкологии и гематологии при Республиканской детской клинической больнице начальной стоимостью около 1,5 млрд руб. Заказчиком выступает управление капитального строительства Башкирии. По условиям торгов, генподрядчик должен до декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование.

22 января победителем конкурса признали ООО «Проектстройкомплекс» (принадлежит Константину Афанасьеву). Компания предложила исполнить контракт за 1,4 млрд руб., с дисконтом 6,53 %. Второй участник, ООО «СУ №1» (принадлежит Айдару Гуфранову), был готов исполнить контракт за 1,47 млрд руб. (дисконт 2,06 %). Компания в сумме набрала 92,46 баллов, из них 35,20 — за квалификацию и 57,26 — за цену. Предложения ООО Трест «Башгражданстрой» (принадлежит через ряд компаний администрации Уфы) и ООО «Дортрансстрой» (принадлежит кипрскому «Ерманиер лимитед») составили почти 1,5 млрд руб. и 1,42 млрд руб. (дисконт 0,02% и 5%) соответственно. Все четыре компании — уфимские.

«СУ №1», не согласившись с результатами аукциона, 26 января подало жалобу в ФАС. Заявитель считает, что комиссия немотивированно исключила опыт компании. По условиям конкурса, опыт выполнения строительно-монтажных работ был ключевым фактором при начислении баллов для победы в конкурсе, отмечает компания в своей жалобе. Представленные ООО «СУ №1» контракты в сумме составляют 5 млрд руб., а принятые комиссией составили только 436,63 млн руб. Компания просит приостановить закупку, провести внеплановую проверку и обязать заказчика и организатора конкурса включить суммы ранее выполненных ООО «СУ№1» контрактов, представленных на конкурс.

Ранее жалобу на итоги торгов подавало ООО «ГК Континент» из Орска Оренбургской области. В жалобе, которая была признана необоснованной, утверждалось, что конкурсная документация якобы не соответствует ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг…» — в частности, вместо открытого конкурса должен был состояться электронный аукцион.

ООО «СУ №1», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2014 года. Компания занимается строительством. В 2019 году компания заключила один госконтракт с управлением капитального строительства Башкирии на строительство средней школы в селе Михайловка за 436,63 млн руб. В общей сложности с 2015 года компания заключила шесть госконтрактов на общую сумму 929,7 млн руб.

Майя Иванова