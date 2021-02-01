Жителю Анапы предъявлено обвинение в стрельбе на улице и убийстве знакомого

В Анапе следственное управление СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело об убийстве 34-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ), покушении на убийство еще трех человек (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ), сообщает ведомство, фигуранту предъявлено обвинение.

По данным следствия, 28 января на улице в хуторе Заря города-курорта Анапа знакомый потерпевших во время ссоры несколько раз выстрелил в них из пистолета. Конфликт произошел на бытовой почве. Один из раненых скончался в машине по дороге в больницу, еще трое госпитализированы с ранениями различной тяжести. Следственное управление сообщило, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар