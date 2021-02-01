Казань вошла в число самых перспективных городов для гостиничного бизнеса

Казань включили в топ-6 самых перспективных городов страны для гостиничного бизнеса. Исследование на основе опроса самых крупных гостиничных операторов провело агентство недвижимости Cushman & Wakefield.

«Опрос проводился во II половине 2020 года. Респондентам было предложено оценить привлекательность открытия новых сетевых гостиниц в 20 российских городах по шкале от 1(неинтересно) до 10 (очень интересно)», — отмечается в исследовании.

В общем списке городов РФ Казань заняла шестое место. Привлекательность открытия новых гостиниц в городе респонденты оценили в 7,8 балла. Лидером рейтинга стала Москва с 10 баллами. Второе место занял Санкт-Петербург (9,7 балла). Тройку лидеров замкнул Сочи (8,6 балла). В топ-6 рейтинга помимо Казани вошли Екатеринбург и Владивосток.

"Ъ-Казань"