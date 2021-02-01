Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 824 человек

За прошедшие сутки в Самарской области были выявлены 305 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 193 пациента. Также за минувшие 24 часа в Самарской области скончались четыре человека, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С учетом новых случаев всего за период пандемии в регионе зафиксированы 40603 случая COVID-19. За это время в Самарской области умерли 824 человека, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Георгий Портнов