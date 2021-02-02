Спорт без ограничений

В минувшем году пандемия коронавируса испытывала на прочность все сферы жизни, включая спорт: уже к апрелю 2020-го были отменены и перенесены многие соревнования, а болельщикам ограничили доступ на стадионы. Однако даже в этот непростой период любители спорта не остались без ярких событий. О них напомнила БК «Фонбет», подводя итоги ушедшего года.

Спортивная жизнь в 2020 году практически остановилась в конце апреля во всем мире в целом, и в России в частности. Но с июля прошлого года отрасль начала постепенно восстанавливаться — именно тогда власти позволили возобновить многие чемпионаты. Подводя итоги 2020 года, в букмекерской компании «Фонбет» отмечают, что сразу после снятия жесткого карантина «предоставили клиентам возможность делать ставки на матчи, вернувшиеся на стадионы и экраны».

Одним из ярчайших спортивных эпизодов футбольного сезона-2020, который по традиции привлек внимание всего мира, в БК «Фонбет» называют финал Лиги чемпионов. По словам экспертов букмекерской компании, серьезным стимулом для россиян ставить на главный клубный турнир Старого Света стало участие в его групповом этапе наших команд — «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива». «Даже не слишком удачное их выступление не снизило ажиотаж и эмоциональный накал аудитории. Матчи российских команд с европейскими грандами вошли в топ-10 событий по количеству ставок „Фонбет“», — отмечают в букмекерской компании.

Еще одним особо запомнившимся спортивным событием ушедшего года стал поединок Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом Джастином Гэджи в рамках UFC 254. В ходе самого резонансного боя прошлого года Гэтжи недолго продержался на ногах под напором россиянина. В итоге 29-я победа «орла» возглавила рейтинг БК «Фонбет» по сумме ставок. «Многочисленные выигрыши объективно должны были сгладить нашим клиентам горечь от ухода Хабиба из профессиональных смешанных единоборств», — говорят в БК «Фонбет».

Ход королевы

Самым популярными видом спорта в 2020 году среди клиентов «Фонбет», как и в предыдущие годы, стал футбол. Пари на главную игру с мячом заключили максимальные 89% аудитории букмекерской компании. Хоккей привлек больше двух третей (67%) игроков, баскетбол выбрали 42%, теннис — 30%, волейбол — 30%.

Что примечательно, наибольший прогресс в прошлом году показали шахматы. Ставить на самую подходящую для изоляции игру стали на 60% больше, чем годом ранее — в 2019-м.

В компании также отмечают, что в прошлом году удача часто улыбалась клиентам «Фонбет». Так, везение и правильное пари на матч Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принесли одному из игроков куш в 9 млн руб. В топ-3 «чистых» выигрышей вошли еще два счастливчика: первый поставил 257 тыс. руб., собрав экспресс из игр Лиги чемпионов, и выиграл 7,41 млн руб., а второй получил 6,13 млн руб. после ставки в 500 тыс. руб. на экспресс из игр Английской Премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги.

Карта ставок

Подводя итоги минувшего года, «Фонбет» также выделил регионы Российской Федерации, в которых живут самые успешные клиенты компании. Выяснилось, что чаще всего победные пари заключали игроки в Псковской, Архангельской, Оренбургской, Сахалинской и Пензенской областях. Две последние вместе с Еврейской Автономной и Брянской областями, а также Приморским краем попали еще и в рейтинг регионов с самыми большими суммам ставок. Наибольшая активность по количеству ставок наблюдалась в Костромской, Калининградской и Ярославской областях, Карелии и Пермском крае.

Самым возрастным клиентом БК «Фонбет» стал игрок, которому в 2020 году исполнилось 85 лет. Примечательно также, что подавляющее количество пари заключали мужчины. Среди активных игроков зафиксирован всего 1% лиц прекрасного пола. Наивысший показатель по доле клиентов-женщин — в Бурятии (3%), а по абсолютному количеству азартных девушек лидирует Москва.