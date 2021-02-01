В Казани членов ОНК не пустили к задержанным за протесты

В Казани членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Татарстана не пустили навестить задержанных за акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает «Апология протеста». «Полиция Казани в ответ на уведомление ОНК о посещении спецприемника для административно задержанных с целью проверки условий содержания арестованных на акциях протеста сообщила об отказе в доступе»,— заявляют правозащитники.

Член ОНК Альберт Зарипов уточнил «Ъ-Казань», что ранее «были просьбы родственников навестить» задержанных, однако в полиции сослались на ограничения посещений из-за COVID-19. Общественники обратились в прокуратуру, сказал господин Зарипов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"