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Участок площадью около 10 га в самом центре краевой столицы с 2015 года претерпел кардинальные изменения. До этого момента долгое время территорию в квартале улиц Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольского проспекта (квартал №179) занимали старые корпуса краевой психиатрической больницы. Вопрос реновации площадки стоял давно. В 2011 году участок на Революции, 56, был внесен в уставный капитал краевого АО «Пермагростройзаказчик», которому и было поручено найти инвестора.

Квартальный отчет

Завершен проект реновации одной из самых крупных площадок в центре Перми

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В 2020 году завершен проект реновации одной из знаковых и самых крупных площадок в центре Перми. На месте старых корпусов краевой психиатрической больницы группа «КОРТРОС» реализовала проект жилого квартала «Гулливер». Последние дома квартала были сданы в конце 2020 года, в муниципальную собственность передан общественный парк. Активное освоение площадки шло пять лет. Этому предшествовали годы дискуссий о том, как застраивать ключевую для Перми территорию, а также несколько попыток провести торги, чтобы найти инвестора.

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