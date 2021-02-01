Квартальный отчет

В 2020 году завершен проект реновации одной из знаковых и самых крупных площадок в центре Перми. На месте старых корпусов краевой психиатрической больницы группа «КОРТРОС» реализовала проект жилого квартала «Гулливер». Последние дома квартала были сданы в конце 2020 года, в муниципальную собственность передан общественный парк. Активное освоение площадки шло пять лет. Этому предшествовали годы дискуссий о том, как застраивать ключевую для Перми территорию, а также несколько попыток провести торги, чтобы найти инвестора.