На Ямале COVID-19 подтвердился у 65 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 65 человек, один пациент скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 35 680 случаев заболевания COVID-19, более 31 тыс. пациентов уже выздоровели, 379 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 17 648 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 868 087 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 73 619 больных скончались.

Михаил Мананников