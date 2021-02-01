Жителя Ижевска подозревают в попытке кражи 3,5 млн рублей из банкомата

39-летнего ранее судимого жителя Ижевска задержали по подозрению в покушении на кражу 3,5 млн руб. из банкомата (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 158 УК РФ). В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в ночное время подозреваемый находился в зоне круглосуточного самообслуживания в банке по ул. Клубной. Он пытался вскрыть фальшпанель сейфа банкомата, в котором находилось 3,5 млн руб., с целью хищения денег. Реализовать свой замысел злоумышленник не смог.