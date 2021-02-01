В Ярославской области за сутки не произошло ни одной смерти от коронавируса

В Ярославской области впервые за долгое время за прошедшие сутки не произошло ни одной смерти от коронавируса, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 186 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 177 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 30 января, в области выявлено 28307 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 26592 человека выздоровели. 319 больных умерли. В больницах находятся 1433 человека, из них 703 — с установленным диагнозом COVID-19 и 730 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14184 человека. На втором месте Рыбинск — 3550 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1566 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 214, 194 и 139 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2800 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7721 человека, контактировавшего с заболевшими.

Антон Антонов