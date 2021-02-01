На Кубани выявлено 180 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 33861 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 596,6.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 49 человек, в Сочи – 34 новых заболевших, в Туапсинском районе – 9 человек. За сутки в Краснодарском крае скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1488 летальных случаев, 24907 человек выздоровели, из них за последние сутки – 255 человек.

Анна Перова, Краснодар