Мэрия Перми принудительно изымает одну из «пирамид» на улице Крисанова

Краевой арбитраж зарегистрировал иск мэрии о принудительном изъятии участков и здания общепита, расположенных на ул. Крисанова, 12в. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Рассматривать иск будет судья Наталья Гусельникова, дата заседания пока не определена.

Ответчиками выступают бизнесмены Евгений Берман, Сергей Негашев и Александр Лев. Изъятие участков по ул. Крисанова, 12б и 12в, связано с реконструкцией улично-дорожной сети. «По этим объектам идут судебные процессы. Один из них касается оспаривания документации по планировке территории. Сейчас находимся в судебной инстанции»,— ранее поясняла замглавы администрации Перми Ольга Немирова. В здании на ул. Крисанова, 12в, находится бургер-клуб и кафе азиатской кухни.