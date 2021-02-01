МУП УИС вернет 30 млн рублей переплаты за отопление

МУП «Уфимские инженерные сети» вернет более 30 млн руб. необоснованно начисленных платежей за отопление за декабрь прошлого года, сообщила пресс-служба правительства Башкирии. Существенное превышение платы за отопление зафиксировали в Уфе по 412 многоквартирным домам, в которых расположены около 20 тыс. квартир. Переплату вернут в тех случаях, если рост платы в декабре по сравнению с ноябрем превысил 42%.

Второй тепловой оператор Уфы — ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (входит в состав федеральной группы «Интер РАО») — ранее сообщал, что из 474 тыс. квартир, которые обслуживает компания, превышение платы на 42% обнаружено в 310 тыс. квартир.

Влада Шипилова