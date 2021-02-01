Определены 20 общественных территорий для голосования за благоустройство в 2022 году в Самаре

Составлен список 20 общественных территорий, за которые смогут проголосовать жители Самары. Речь идет о площадках, которые планируются к благоустройству в следующем году. Об этом сообщает городская администрация.

В окончательном рейтинге, в числе прочего, значатся сквер у ЗАГСа в районе д. 13А, по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий, Загородный парк, детская площадка у бульвара по ул. Челюскинцев, парк Щорса, лесопарк 60-летия Советской власти и сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка. Список планируемых к благоустройству территорий для голосования составлялся в январе текущего года. Площадки отбирались из 90 городских пространств, включенных в муниципальную программу «Комфортная городская среда».

Горожане озвучивали свои предложения по телефону «горячей линии», а также направляли их по почте и через официальный сайт департамента городского хозяйства и экологии. В общей сложности жители Самары внесли свыше 31 тыс. предложений.

Георгий Портнов