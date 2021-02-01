В Татарстане выявили 86 новых случаев COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 86 новых случаев коронавируса. Два из них оказались завозными, 84 — контактными, 31 человек доставлен в больницы, остальных лечат на дому. Об этом говорится в сообщении штаба по борьбе с вирусом.

Среди новых заболевших — пять несовершеннолетних и 34 человека старше 60 лет. В Казани подтвердили 43 новых случая коронавируса, в Набережных Челнах — восемь, в Актанышском районе — шесть, в Нурлатском

четыре, в Бавлинском, Лаишевском и Нижнекамском — по три, в Елабужском и Мамадышском и Пестречинском — по два, в Аксубаевском, Алексеевском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском, Менделеевском, Муслюмовском и Чистопольском — по одному.

«На 1 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 132 случая COVID-19.Выздоровело за весь период 12 623, в том числе 98 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 269 человек.

"Ъ-Казань"