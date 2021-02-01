Дамир Фаттахов заявил о дефиците политических площадок для молодежи

Протесты в поддержку Алексея Навального «оголили проблему дефицита площадок для открытого разговора по общественно-политическим темам». Об этом заявил глава министерства по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, выступая на коллегии ведомства. Он также указал на «нехватку молодых людей, готовых аргументированно отстаивать альтернативную точку зрения».

«Для этого мы должны сделать имеющиеся площадки более доступными, гласными и открытыми для любого молодого человека. Чтоб они становились местом столкновения позиций, но никак не людей»,— сказал министр.

Он подчеркнул, что «в отсутствии диалога возникает вакуум, который быстро заполняется альтернативными взглядами, повесткой и людьми. «Что мы сейчас с вами и наблюдаем на примере социальных сетей Instagram и TikTok»,— указал господин Фаттахов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"