В Свердловской области 348 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавиурсной инфекцией заразились 348 человек, еще 14 пациентов скончались. За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 70 820 человек. Из них больше 63 тысяч уже выздоровели, 2048 пациентов скончались.

По данным регионального оперштаба, состояние 339 госпитализированных оценивается как тяжелое, 229 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 155 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 152. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, режима самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. Глаа региона разрешил увеличить заполняемость залов и трибун на спортивных мероприятиях с 30% до 50%.