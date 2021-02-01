На площадке «Дамате» в Ростовской области выявили птичий грипп

В Красносулинском районе Ростовской области на ООО «Индюшкин двор» (дочерняя структура ГК «Дамате») выявлен вирус птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с ПО».

По данным учреждения, представители предприятия 27 января обратились в ветеринарную службу с сообщением о том, что на участке выращивания №10 зафиксирован повышенный падеж индейки. В предоставленных образцах патологического материала от павшей индейки специалисты обнаружили геном вируса гриппа А птиц субтипа Н5. «После утверждения плана мероприятий будут предприняты такие меры, как закрытие всех дорог, ведущих в неблагополучный пункт, выставление круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами для дезинфекции транспорта и др.»,— говорится в сообщении. Далее ветеринарные специалисты проведут мероприятия по ликвидации очага вируса на участке, которые включают в себя уничтожение поголовья, остатков кормов и птицеводческой продукции. На неблагополучной территории будет введен карантин.

Наталья Шинкарева