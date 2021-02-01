МЧС предупреждает о штормовом ветре в Анапе, Новороссийске и Геленджике

На Черноморском побережье Кубани ожидается усиление ветра. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В первую очередь об ухудшении погоды предупреждают жителей Анапы, Новороссийска и Геленджика.

МЧС напоминает, что при сильном ветре возможны повал деревьев, обрывы линий электропередач и повреждение слабо закрепленных конструкций. Кроме того, существует вероятность перебоев в работе аэропортов и другого транспорта. В случае происшествий необходимо обращаться по единому телефону спасения «01» или «101» (с мобильных телефонов).

Как писал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске 6 декабря 2020 года устранили последствия штормового ветра, который обрушился на город 6 декабря. Норд-ост валил деревья, срывал кровлю и обшивку фасада.

Наталья Решетняк