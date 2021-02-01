В получении взятки подозревается экс-сотрудница УПФР по Саратову

В Саратове бывшая сотрудница территориального подразделения Пенсионного фонда РФ подозревается в получении взятки в значительном размере за незаконные действия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, в мае 2019 года специалист-эксперт межрайонного подразделения УПФР в Саратове получила от местной жительницы 25 тыс. руб. Взятка предназначалась за включение в страховой стаж передавшего незаконное вознаграждение лица сведений об осуществлении деятельности по уходу за пожилой женщиной, которой она в действительности не осуществляла.

Преступление выявили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу Саратову.

Марина Ковалева