Скончался бывший вице-губернатор Дона Александр Носков

Александр Носков, бывший вице-губернатор Ростовской области. Об этом 31 января сообщила пресс-служба администрации Новочеркасска.

Большая часть карьеры Александра Носкова была связана с Новочеркасским электровозостроительным заводом: там он проработал 25 лет. Занимал пост генерального директора предприятия. В 2009-2010 году находился в должности вице-губернатора Ростовской области. Позже он был одним из топ-менеджеров ЗАО «Трансмашхолдинг», а в последние годы возглавлял совет директоров холдинга «Транспортные компоненты». Являлся почетным гражданином Новочеркасска. Господину Носкову было 64 года.

Наталья Шинкарева