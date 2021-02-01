Протест прошелся по карте Москвы

Российские протесты побили рекорд недельной давности: на несогласованных акциях по всей стране были задержаны больше 5,3 тыс.— такие данные приводит портал «ОВД-Инфо». При этом, по данным МВД, в Москве в мероприятии принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ (по состоянию на 14:30 31 января). Митингующие требовали освободить оппозиционера Алексея Навального. После возвращения из Берлина он был задержан в аэропорту за уклонение от явки в уголовно-исправительную инспекцию. Лидером по числу задержанных стала Москва — около 1,8 тыс. О том, как прошла протестная акция в столице, расскажет Иван Якунин.

Еще перед началом акции московские власти объявили, что несколько центральных станций метро будут закрыты. Поэтому до стартовой точки на Лубянке люди должны были добираться пешком или на такси с разных сторон, но не вышло. Центр города был оцеплен, и в штабе Навального перенесли старт шествия на Сухаревскую. Колонны людей, рассредоточенные по небольшим улицам, требовали выпустить из СИЗО Алексея Навального.

Собственно, маршрут многократно менялся в течение дня. Властям даже пришлось внезапно закрывать станцию метро «Сокольники», когда протестующие направились туда — это ближайшая станция к СИЗО «Матросская тишина», где находится Навальный. Штаб оппозиционера опробовал новую для себя тактику, рассказал корреспондент “Ъ” Александр Черных: «Люди рассредоточились по нескольким площадям, улицам, и в течение дня не было одного большого места сбора, где можно было бы окружить всех протестующих, каким-то образом их остановить, задержать и так далее. Люди двигались несколькими ручейками, смотрели, что передавал штаб Навального через Telegram-каналы и другие соцсети. Маршрут менялся в течение дня, корректировался, согласно этим указаниям. И было видно, что полиция не всегда успевает даже отследить, где какая группа протестующих идет».

Еще в начале акции МВД оценило численность протестующих в 2 тыс., другая информация не поступала. При этом, по данным «ОВД-Инфо», только задержанных в столице было больше 1,5 тыс. В отдельных случаях силовики действовали жестко, даже применяли спецсредства. Самым массовым, судя по кадрам, было скопление протестующих на площади трех вокзалов — именно туда организаторы направили колонны в конце дня.

Полиция выставила кордоны, начал пропадать мобильный интернет. А потом силами ОМОНа площадь была зачищена, говорит специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев: «Сотрудники полиции и ОМОНа, выстроившись в цепи, перегородили площадь, разбили на несколько сегментов и выдавливали людей к подземным переходам, к станции метро, создали такой коридор, все это сопровождалось хаотичными задержаниями. Того, кто не шел сам, силой волокли, а так уводили, просто заломив руки. Это все продолжалось где-то минут 15–20, и ОМОНу площадь удалось зачистить довольно быстро».

Сами протестующие в этот раз старались избегать столкновений с полицией. Есть лишь один странный эпизод: уже после окончания акции молодой человек в капюшоне на пустой площади выхватил из рюкзака биту и пошел с ней на омоновца. Его бросили через бедро и задержали. В соцсетях его назвали провокатором. В остальном, как сообщали очевидцы, протестующие вели себя мирно. Когда кто-то стал закидывать оцепление снежками, несколько митингующих закрыли собой цепочку бойцов и подняли руки, призывая зачинщиков остановиться. Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов также отметил, что протестующие, по сравнению с прошлой акцией, гораздо меньше провоцировали силовиков, разве что в отдельных случаях не повиновались их приказам:

«Молодому человеку первые два раза удалось убежать от сотрудников полиции, но когда они заметили его в третий раз, полицейский сумел бегущего молодого человека остановить подножкой, и последний улетел в буквальном смысле в сугроб.

После этого полицейский насел на него, с заломленными руками юношу отвели к полицейскому автобусу. Я видел, как некоторые молодые люди пытались отбивать своих соратников, несколько попыток увенчались успехом, и омоновцам пришлось отойти, что, кстати, довольно сильно раздражало и злило сотрудников правопорядка. Но таких стычек, которые были, например, 23 января, я не видел».

Главная интрига в том, послужит ли все это основанием для нового уголовного дела о массовых беспорядках. Генпрокуратура предупреждала, что может применить эту статью в случае насилия, и организаторам будет грозить срок до 15 лет, а рядовым участникам — до восьми. Впрочем, адвокат Дмитрий Аграновский, который участвовал в «болотном процессе», изучил ролики с московской акции и пришел к выводу, что такой сценарий маловероятен: «На мой взгляд, никаких оснований для возбуждения дела именно по массовым беспорядкам нет, потому что акция все-таки проходила достаточно мирно, и насилия было минимум».

Впрочем, в столице уже возбудили уголовное дело по факту перекрытия дорог митингующими. В качестве свидетеля допросили исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Отдельные ролики могут стать основанием для дела о нападении на сотрудников полиции. Источник ТАСС предупредил, что по итогу двух акций были установлены десять подобных нарушителей. Кроме того, остается не проясненным эпизод со сгоревшим полицейским микроавтобусом. Сначала источники утверждали, что это поджог. Но позже Росгвардия сообщила, что считает причиной техническую неисправность.