В Казани в 2020 году чипировали 5 тысяч домашних животных

В Казани по итогам 2020 года чипировали 5 тыс. домашних животных, включая 120 сельскохозяйственных животных. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник государственного ветобъединения города Тимур Галеев.

По его словам,всех чипированных животных можно идентифировать, а также получить данные о его владельце, проведенных обработках и исследованиях в любой точке мира.

Кроме того, в 2020 году клиники государственного ветеринарного объединения провели 14 тыс, диагностических исследований, 76 тыс. прививок, включая вакцинацию 17 тыс. собак и кошек от бешенства. Кроме того, в зонах обитания диких животных специалисты разложили 16 тыс. доз вакцины.

"Ъ-Казань"