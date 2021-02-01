В Переславле пенсионерка отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

В городе Переславле-Залесском Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 71-летняя женщина лишился более 400 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мошенники действовали по стандартной схеме. На телефон пенсионерки позвонили неизвестные, и представившись сотрудниками банка, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств, убедили ее перевести денежные средства на якобы «безопасный» счет. Выполнив указаниям мошенников, пострадавшая лишилась более 400 тыс. руб.

По данному факту мошенничества проводятся проверка.

Антон Антонов