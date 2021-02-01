Экс-сотрудника УМВД по Новосибирску, незаконно собиравшего частную информацию, наказали условно

В Новосибирске суд огласил приговор бывшему оперуполномоченному управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) городского УМВД Евгению Пушкареву. Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора Центрального района Ксения Короед, по ст. 137 УК РФ (сборе информации о личной жизни граждан) экс-полицейскому назначили полтора года условно с испытательным сроком два года.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) с бывшего стража порядка было снято.

Следственными органами Евгений Пушкарев обвинялся в том, что по просьбе совладельца сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева собирал информацию на его оппонентов в корпоративном споре за товарный знак. Как указывается в деле, с августа 2016 по сентябрь 2017 года борец с коррупцией трижды получал в служебных базах МВД сведения на интересовавших господина Пириева лиц. Через мессенджер WhatsApp полицейский отправил ему их фотографии, серии и номера паспортов, водительских прав, адреса регистрации, контактные телефоны. В частности, Анвара Пириева интересовала информация о новосибирских адвокатах Ирине Гребневой и Анне Войцехович, которые представляли в судах интересы его конкурентов в борьбе за бренд.

Еще до завершения расследования Евгений Пушкарева уволили из органов с формулировкой «за совершение порочащего поступка».

Отметим, что в другом суде Новосибирска слушается еще одно дело в отношении бывшего полицейского. Ему инкриминируют получение взяток от Анвара Пириева. Ни с одним обвинением экс-оперативник не согласился.

Подробнее о деле Евгения Пушкарева — в материале “Ъ-Сибирь” «Полицейский попался на частной жизни».

Илья Николаев