В правительстве Белгородской области назначены начальники департаментов здравоохранения и соцзащиты

На должность исполняющего обязанности начальника департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области назначена Елена Батанова, сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве. До назначения госпожа Батанова занимала должность первого заместителя начальника регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения - начальника регионального управления социальной защиты населения.

Кроме того, распоряжением врио губернатора Белгородчины от 1 февраля на должность начальника департамента здравоохранения назначен Андрей Иконников, который является профессиональным медиком, как ранее и обещал господин Гладков.

Андрей Иконников родился в 1983 году в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. В 2008-м окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко по специальности «лечебное дело», и ординатуру по специальности «неврология». После этого несколько лет проработал неврологом в Воронежской городской больнице и Алексеевской центральной районной больнице. С 2014 года руководил Красногвардейской ЦРБ, а в 2019 году возглавил Белгородскую детскую областную клиническую больницу.

Владимир Зоркий