В Волгоградской области отремонтируют 327 км дорог в 2021 году

В Волгоградской области планируется привести в надлежащее состояние 327 км трасс в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также областных дорожных программ. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

По информации облкомтранса, планируется отремонтировать 25 участков региональных трасс общей протяженностью 290 км. На десяти объектах протяженностью более 130 км работы начались в 2020 году. Также модернизируют пешеходные переходы на региональных и межмуниципальных дорогах, установят барьерные ограждения и освещение, ликвидируют очаги аварийности, приведут в порядок подъездные пути к сельским населенным пунктам, а также построят еще 55,6 км новых дорог.

Кроме того, в Волгограде запланировали ремонт на 42 участках улиц протяженностью 27,1 км, отмечает пресс-служба.

Мария Шахрай