Для ярославского социального бизнеса проведут бесплатный семинар

В Ярославской области пройдет бесплатный семинар для социальных предпринимателей в онлайн-режиме, сообщили в департаменте инвестиций и промышленности области. Семинар проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятие состоится 9 февраля с 10 до 12 часов. В роли спикеров выступят председатель комитета поддержки предпринимательства регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Крохмаль и бизнес-тренер, генеральный директор ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова.

Ярославский предпринимателям расскажут о критериях отнесения бизнеса к социальному предпринимательству, отличиях от НКО и благотворительности, о формировании модели социального бизнеса, а также о мерах государственной поддержки.

София Бастрыгина