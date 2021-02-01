«Башавтотранс» не смог продать недвижимость в Уфе

ГУП «Башавтотранс» вновь не смогло продать здание на улице Ульяновых, 67 в Уфе общей площадью 5,4 тыс. кв. м. Начальная стоимость объекта составляла 16,39 млн руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщается на официальном сайте проведения торгов.

Помимо административного здания и гаража 1950 года постройки, «Башавтотранс» выставлял на торги здание военизированной охраны, модуль-склад, ремонтный бокс, ограждение и ворота. Недвижимость продавалась с обременением: помещения общей площадью 715,9 кв. м сдавались в аренду.

Предыдущие торги по продаже имущественного комплекса, прошедшие 16 ноября, не состоялись по аналогичной причине.

Майя Иванова