Комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга закрыла от СМИ собеседования с претендентами

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга приняла решение провести собеседования с претендентами в закрытом от СМИ режиме. По словам председателя комиссии, заместителя губернатора Свердловской области — руководителя аппарата главы и правительства региона Валерия Чайникова, во время презентации могут быть озвучены персональные данные кандидатов, которые «комиссия не вправе без согласия кандидатов распространять».

Напомним, должность мэра Екатеринбурга стала вакантным в конце декабря 2020 года после ухода Александра Высокинского в правительство Свердловской области. Всего на конкурс по выборам мэра Екатеринбурга заявки подали 44 человек. Одному из претендентов, Виктору Ворожейкину, было отказано из-за наличия судимости. «В справке подтверждается, что кандидат был привлечен к уголовной ответственности за тяжкое преступление»,— отметил секретарь комиссии, председатель горизбиркома Вадим Антошин.

Напомним, из-за большого количества кандидатов собеседования будут проходить три дня — до 3 февраля включительно. Сегодня свои программы должны представить 16 человек. Среди них: советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов, член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин, общественный активист Александр Куделькин, бизнесмен Андрей Бычков, предприниматель и общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов и другие.

После рассмотрения всех кандидатур, члены конкурсной комиссии подготовят рекомендации к заседанию гордумы 9 февраля. На нем депутаты примут решение о назначении нового главы Екатеринбурга.