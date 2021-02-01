На Кубани из-за коронавируса отменили вечера встречи выпускников

В 2021 году в школах Краснодарского края не будут проводить вечера встречи выпускников. По традиции мероприятия проходят в первую субботу февраля. Как сообщается на сайте краевой администрации, в регионе продлен режим повышенной готовности, согласно которому не допускается проводить развлекательные мероприятия.

«В 2021 году в связи с риском распространения коронавирусной инфекции традиционное массовое мероприятие, в котором принимают участие выпускники прошлых лет, педагоги, проводить не рекомендуется», - говорится в сообщении администрации Кубани.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина напомнила, что в школах запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе допуск лиц, не связанных с образовательной деятельностью.

Как писал “Ъ-Кубань”, постановление о продлении повышенной готовности сегодня подписано Вениамином Кондратьевым. По-прежнему жители и гости Кубани должны носить маски в местах массового пребывания людей. Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Наталья Решетняк