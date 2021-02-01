Краевые производители хлебопекарной продукции могут рассчитывать на федеральную помощь

Краевой минсельхоз готовится к распределению субсидий региональным производителям муки и хлебобулочных изделий. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субъектам РФ федеральных средств на поддержку хлебопекарной промышленности.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному в декабре прошлого года, для поддержки производителей хлебопродуктов Пермскому краю направят более 93 млн руб.: 49,6 млн руб. предназначены для компенсации части затрат на закупку пшеницы, и 44,1 млн руб.— на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства получат предприятия, не повысившие цены на свою продукцию.

По данным краевого правительства, в Прикамье работает более 130 предприятий, занимающихся производством муки и хлебобулочных изделий.