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Красную Поляну и плато Лагонаки соединит вертолетный маршрут

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике появится авиамаршрут, который соединит Красную Поляну и плато Лагонаки. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, туристы горнолыжного курорта смогут совершить вертолетный полет над заповедником, побывать на плато Лагонаки и вернуться. Авиамаршрут будут выполнять лицензированные авиакомпании. 

В минувшие выходные состоялись пробный полет и тестирование экскурсионной программы. По мнению директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергея Шевелева, туристический маршрут быстро найдет почитателей. 

«Уверены, маршрут будет востребован среди наших гостей, поскольку появится возможность знакомства с объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – биосферным заповедником – с высоты птичьего полета», – отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Предполагаются двухчасовые и пятичасовые экскурсии (сам перелет составляет около 20 минут).  Во время полета туристов будет сопровождать сотрудник Кавказского заповедника, который расскажет о природных особенностях местности, животном и растительном мире. 

В районе КПП «Лагонаки» можно будет совершить пешую прогулку или арендовать беговые лыжи, снегоступы, прокатиться на собачьих упряжках. Также будет предложена прогулка на снегоходах по маршруту «Зимний Абадзеш». 

Наталья Решетняк


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