Более 2 млн рублей похитили у 14 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 14 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 2,07 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Среди потерпевших есть жители Ижевска, Воткинска, Завьяловского и Якшур-Бодьинского районов. Их возраст — от 19 до 76 лет. Деньги у граждан были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных займов. Также зарегистрированы факты хищения денег под предлогом покупки и продажи товаров с интернете и под предлогом заработка на бирже. По ряду заявлений возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.