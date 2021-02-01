Сын главврача ГКБ №4 возглавил онкодиспансер в Удмуртии

Бывший главврач Кочевской центральной районной больницы Степан Ронзин возглавил республиканский клинический онкологический диспансер им. С. Г. Примушко в Удмуртии. По данным “Ъ-Прикамье”, к исполнению своих обязанностей он приступил с сегодняшнего дня. На посту главврача удмуртского онкодиспансера Степан Ронзин сменил Алексея Баженова, руководившего медучреждением с апреля 2020 года.

Степан Ронзин — сын бывшего руководителя горздрава, главврача пермской ГКБ №4 Андрея Ронзина. Ранее Степан Ронзин занимал должность заместителя главного врача ГКБ №7 Перми, затем возглавил Кочевскую ЦРБ. Позже стало известно, что господин Ронзин решил продолжить карьеру за пределами Пермского края. В апреле 2019 года он был назначен главным врачом междуреченской городской больницы в Кемеровской области, одного из крупнейших медучреждений региона.