В Казани количество пожаров за 2020 год сократилось на 13%

В Казани за 2020 год произошли 1,1 тыс. пожаров, что на 13% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Из общего числа пожаров 758 произошли в жилом секторе, 376 случаев – горение сухой травы и мусора. В результате инцидентов в Казани в 2020 году погибли 25 человек, еще 50 человек пострадали. При этом 91 человека удалось спасти.

«Пик пожарной активности пришелся на период с марта по июнь. За этот период зарегистрировано 588 пожаров, в том числе на тушение твердых бытовых отходов пожарные выезжали 239 раз, сухой травы – 101 раз», — отмечается в сообщении.

"Ъ-Казань"