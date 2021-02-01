В Башкирии 165 новых случаев заболевания COVID-19

В Башкирии зарегистрировано 24 412 человека, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин. За сутки подтверждено 165 новых случаев COVID-19. За выходные от коронавируса скончались трое человек. Общее количество умерших по этой причине в республике достигло 188 человек.

На стационарном лечении находятся 414 пациентов, в том числе, 57 — в отделении интенсивной терапии. Лечатся дома 5370 заболевших. Развернуто 6323 койки, из них занято 65%.

С 1 февраля перепрофилированы под плановое оказание медпомощи уфимская больница скорой медпомощи и РКБ имени Куватова, отметил Максим Забелин. Закрыты инфекционные центры в Салавате и Октябрьском. «При необходимости, в случае ухудшения эпидситуации, мы сможем в течение 24-48 часов перейти на плановую работу по оказанию медпомощи инфекционным пациентам», — заявил министр.

Влада Шипилова