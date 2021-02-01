В Челябинске в суд передали дело чиновницы минздрава, обвиняемой в получении взятки

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения региона Арины Устюговой. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере от представителя фармацевтической компании, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года сотрудница минздрава получила взятку в размере 512 тыс. руб. от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия, нуждающихся в препарате «Спинраза», производителем которого является организация. Сразу после получения взятки чиновницу задержали сотрудник правоохранительных органов. Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В ходе расследования арестовано имущество чиновницы на сумму более 4,6 млн руб.