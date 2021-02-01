Оборудование стоимостью 23,6 млн рублей поступило в респираторные госпитали Томской области

Новое оборудование для лечения пациентов с COVID-19 поступило в четыре медучреждения Томской области. Его общая стоимость составила 23,6 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

В областную клиническую больницу доставили лабораторный инкубатор для исследования микроорганизмов, которые предопределяют развитие инфекционных процессов. Также в учреждение поступила импульсная ультрафиолетовая установка. Респираторные госпиталя Томской райбольницы и родильного дома №4 получили рентген-аппараты. Кроме того, в роддоме теперь есть новый анализатор критических состояний.

В больнице скорой медпомощи установили новый УЗИ-аппарат, в отделение реанимации — оборудование для плазмообмена и видеоларингоскоп.

По словам главврача больницы Олега Попадейкина, процедура плазмообмена необходима, когда у пациентов развиваются патологические состояния, которые угрожают жизни. Видеоларингоскоп нужен для помощи заболевшим, которым необходима искусственная вентиляция легких.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 28 234 человек, выздоровели — 25 395, умерло — 263.

Екатерина Лукашевич