Таксиста из Воткинского района подозревают в краже металла на 82 тысячи рублей

41-летнего таксиста из Воткинского района Удмуртии задержали по подозрению в краже металлических конструкций на 82 млн руб. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый возместил ущерб.

По версии органов дознания, в ноябре 2020 года таксист в течение нескольких дней похищал металлические конструкции с территории одной из организаций. Затем он сдавал похищенное в пункт приема металла.