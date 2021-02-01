В Ярославской области при добыче полезных ископаемых нанесен ущерб на 34 млн рублей

В Ярославской области в 2020 году ущерб, нанесенный неправомерной добычей общераспространенных полезных ископаемых оценен на сумму более 34 млн руб. сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

По словам заместителя председателя областного правительства Романа Колесова, добычу полезных ископаемых в регионе ведут 83 предприятия.

«Их работа находится под строгим контролем. Обязательное условие промышленной разработки месторождений – получение лицензии и соблюдение ее требований. Сейчас в Ярославской области действует 137 лицензий на пользование недрами местного значения»,— рассказал господин Колесов.

В департаменте отметили, что в области в 2020 году при выполнении мероприятий по региональному государственному геологическому надзору было выявлено 70 нарушений законодательства о недрах. К административной ответственности были привлечены 58 нарушителей, на которых были наложены административные штрафы на сумму более 4,8 млн руб.

По словам директора департамента Дмитрия Пенькова, в 2020 году департамент произвел расчет вреда, нанесенного недрам по 12 фактам неправомерной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Сумма вреда составила более 34 млн руб.

«В 2020 году специалистами департамента также было принято участие в 48 совместных проверочных мероприятиях в отношении недропользователей Ярославской области, направленных на выявление нарушений законодательства о недрах, проводимых сотрудниками органов внутренних дел и органов прокуратуры. В ходе проверок было выявлено 21 нарушение законодательства о недрах»,– уточнил господин Пеньков.

Антон Антонов