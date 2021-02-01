В Астрахани осудят начальника «Астрводоканал» из-за смерти ребенка

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника районного участка сети канализации МУП «Астрводоканал», обвиняемого в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, 1 сентября 2020 года в Трусовском районе Астрахани 11-летняя девочка провалилась в канализационный колодец, не имеющий крышки люка. Прибывшие спасатели достали ребенка и оказали ей помощь, после чего девочку в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. 28 сентября ребенок скончался, не приходя в сознание.

По версии следствия, начальник участка сети канализации Трусовского района МУП Астрахани «Астрводоканал», с апреля 2018 года до сентября 2020 года не оградил колодец специальными конструкциями, а также не дал никаких поручений своим подчиненным, в результате чего ребенок упал в канализацию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай