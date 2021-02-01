01 февраля, понедельник
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Коллективу пермского департамента образования представили нового начальника

Сегодня замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов представил коллективу департамента образования нового главу ведомства Анну Деменеву. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили в пресс-службе горадминистрации. Распоряжение о назначении госпожи Деменевой на эту должность пока не подписано.

Напомним, ранее пост главы городского департамента образования занимала Людмила Серикова. В конце октября 2020 года госпожа Серикова покинула мэрию. Сообщалось, что она приняла решение заняться научной деятельностью. В середине января стало известно, что временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин пригласил на должность главы департамента директора школы дизайна «Точка» Анну Деменеву. Краевой минобр уже согласовал ее назначение.

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