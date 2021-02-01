ХК «Ижсталь» проиграл «Югре» со счетом 6:1

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в гостевом матче Ханты-Мансийской «Югре», которая является лидером чемпионата, со счетом 6:1. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Что тут комментировать? Хорошая игра со стороны "Югры", а мы, по-русски говоря, просто вышли и обделались. Это еще мягко сказано. Против лидера так играть нельзя! Надо проявлять свои лучшие качества, которые есть у тебя. Сегодня у нас в команде не нашлось ни одного игрока за исключением вратаря, который тащил нас. Если бы не он, то, думаю, счет был двузначным. Надо делать выводы, осталось недолго до этого момента, и они будут сделаны уже по окончанию регулярного чемпионата. Хочу поздравить "Югру" с победой, красиво играли — молодцы»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Напомним, что «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка в 43 матчах. У «Молот-Прикамье», который расположился на 25 месте 29 очков.