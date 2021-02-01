Число выздоровевших от коронавируса в Саратовской области превысило 38 тысяч

В Саратовской области за сутки подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при областном правительстве. Выздоровело 253 пациента.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 43192 человек, выписанных с выздоровлением – 38062.

На Саратов приходится 95 новых случаев, на Балаковский район — 27, Энгельсский — 26, Балашовский — 14, еще на 28 территориях – от одного до девяти случаев.

Пневмония наблюдается у 182 пациентов, ОРВИ – у 41, бессимптомное течение – у 20-ти. В числе заболевших 12 детей, по 45 взрослых возрастных категорий «40-49» и «50-59» лет, в возрасте старше 60 лет заболели 82 человека.

Марина Ковалева